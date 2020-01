Neujahrsempfang der CDU Willich : Der Heyes-Abschied war das Hauptthema

Willich Josef Heyes hielt letztmals eine Rede als Bürgermeister beim CDU-Neujahrsempfang in Neersen.

Eins steht fest: Josef Heyes sprach am Sonntag zum 21. und zugleich letzten Mal als hauptamtlicher Bürgermeister auf dem CDU-Neujahrsempfang. Noch völlig offen ist, wer im September sein Nachfolger wird. Doch dieses Thema beherrschte die Gespräche beim Treffen im Wahlefeldsaal in Neersen.

Wie berichtet, hat Heyes Johannes Bäumges als künftigen Bürgermeisterkandidaten der CDU vorgeschlagen, wohl wissend, dass auch der CDU-Parteivorsitzende Christian Pakusch kandidieren möchte. Am Aschermittwoch entscheiden die Mitglieder, wer als Nachfolger von Heyes aufgestellt wird. Der SPD-Vorsitzende Lukas Maaßen drückte sich als Gast der CDU-Veranstaltung gegenüber unserer Zeitung so aus: „Uns wäre am liebsten ein Kandidat, der von den CDU-Mitgliedern mehrheitlich gewählt wurde. Was wir nicht wollen, ist ein Kandidat, der von oben bestimmt wird.“ Paul Schrömbges, vor Uwe Schummer und Christian Pakusch CDU-Parteivorsitzender, sieht die Geschlossenheit der CDU in Gefahr. „Wenn diese Geschlossenheit nicht gegeben ist, kann die CDU die nächste Bürgermeisterwahl verlieren“, meinte er.