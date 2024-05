Klettern, rutschen, balancieren Neues Spielgerät für Kita Traumland in Willich

Willich · Ein neues Spielgerät gibt Kindern in der Kita Traumland in Willich die Möglichkeit, beim Klettern, Rutschen und Balancieren in Bewegung zu kommen. Möglich wurde die Anschaffung mit Unterstützung der Sparkasse.

21.05.2024 , 18:45 Uhr

Über das neue Spielgerät freuen sich die Kinder der Kita Traumland in Willich sehr. Foto: Kita Traumland

Klettern, rutschen, balancieren und austesten, was man sich selbst zutraut: Das können die Jungen und Mädchen der städtischen Kindertagesstätte Traumland in Willich jetzt auf ihren neuem Bewegungsparcours. Möglich wurde die Anschaffung des neuen Spielgeräts durch die Unterstützung der Sparkasse Krefeld. Zur offiziellen Übergabe trafen sich nun in der Kita der Filialleiter der Sparkasse in Willich, Dirk Schumacher, Kita-Leiterin Christiane Opheiden und Vertreter des Vorstands des Fördervereins der Kita Traumland. Die Anschaffung des Bewegungsparcours war durch die Sparkasse Krefeld aus den Erlösen der PS-Lotterie bezuschusst worden. Die Vorsitzende des Fördervereins, Daniela Kleinmanns, bedankte sich im Namen des Vorstands für die Förderung der Sparkasse, die bereits seit vielen Jahren den Förderverein unterstützt. „Durch die Förderung der Sparkasse und die Spenden unserer Mitglieder und Eltern können wir verschiedene Projekte finanzieren, für die sonst kein Geld zur Verfügung steht. Uns ist vor allem wichtig, dass die Kinder sofort davon profitieren“, so Kleinmanns. Neben der Anschaffung von Spiel- und Lernmaterial zeichnet sich der Förderverein auch für die Organisation der jährlichen „Hello- und Goodbye-Party“ und Finanzierung von Besuchen des „Spinnenmanns“ oder des Feuerprojekts verantwortlich. In den vergangenen beiden Jahren organisierte der Förderverein auch einen Spendenlauf „Kinder laufen für Kinder“: Mit dem durch die Kinder erlaufenen Spendengeld konnte ein von der Flut im Ahrtal getroffener Kindergarten unterstützt sowie neues Spielmaterial für den Kindergarten angeschafft werden.

(biro)