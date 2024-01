Gute Vorsätze in Willich Mit Hightech gegen den Schweinehund

Der wohl am weitesten verbreitete Neujahrsvorsatz ist – vielleicht neben dem, mit dem Rauchen aufzuhören – der, mehr Sport oder Fitness treiben oder abnehmen zu wollen. Traditionell steigen die Anmeldezahlen in Fitnessstudios im Januar stark an, doch nach ein, zwei Besuchen siegt oft der „innere Schweinehund“. Die Willicher Halle 22 will dem nun mit Hightech begegnen. Zwar kann das Gerät mit dem Namen „Mescan“, das hier seit September im Einsatz ist, nicht für unmittelbare Motivation sorgen, zeigt dafür aber sehr detailliert, wo Stärken und Schwächen liegen und welches Training – und welche Trainingsintensität – am effektivsten ist.