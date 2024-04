Zivilschutz in Willich Neues Gerätehaus in Neersen auch offiziell eröffnet

Die offizielle Schlüsselübergabe des schmucken und hochfunktionalen Gebäudes an der Virmondstraße in Neersen an die Wehr durch Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und „Bauchefin“ Martina Raymans als Leiterin des Geschäftsbereichs Objekt- und Wohnungsbau war dabei eine runde Sache. Stimmung und Wetter waren bestens; einige Gäste nutzten die Gelegenheit, sich das neue Zuhause von Wehr und Jugendfeuerwehr samt Gerätehaus einmal in Kleingruppen geführt in Ruhe anzuschauen.