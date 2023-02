Film-Premiere am 24. Februar So sieht es in Willichs neuem Kino aus

Von außen wirkt das Haus mit der Nummer 28 an der Kreuzstraße in Willich eher unauffällig. Der grau verklinkerte Bau erinnert an ein normales Wohnhaus, wäre da nicht die neue große und rote Leuchtschrift „Lichtspieltheater“ über dem Eingangsbereich. „Wenn unser Schaukasten hier befüllt hängt und ankündigt, welche Filme und Events stattfinden, wird es anders aussehen“, sagt Nicole Düser. Innen sieht es hingegen schon ganz nach einem romantischen Ort für Filmliebhaber aus. Wer die große graue Tür mit der Glasscheibe öffnet, am Kassenhäuschen vorbei die 16 Stufen hinaufgeht und durch die nächste Tür tritt, der steht im Foyer des wiederbelebten Kinos von Willich, in dem es künftig jede Woche zehn Film-Vorführungen geben soll.