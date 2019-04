Handball-Verbandsliga : Neuer Trainer für Vorster Handballer

Tönisvorst Samir Muratoglu löst beim Verbandsligisten nach der Saison Dominique Junkers ab.

(mcp) Der Handball-Verbandsligist TV Vorst hat einen neuen Trainer gefunden. Ab der Saison 2019/20 steht Samir Muratoglu an der Seitenlinie der ersten Herrenmannschaft. Damit tritt der 52-jährige Bosnier die Nachfolge von Dominique Junkers an. Muratoglu kann auf eine lange Karriere als Profi Handballer in Kroatien, der Türkei und Deutschland zurückblicken und ist seit nunmehr fast 20 Jahren als Trainer aktiv. Hierbei hat er der B-Lizenz-Trainer Mannschaften in der Region Frankfurt von der Landesliga bis zur 3. Liga betreut.