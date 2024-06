Schlosspark in Neersen Neuer Sprudler soll Wasser im Teich mit Sauerstoff versorgen

„Mit dieser Arbeit unmittelbar hat die Anschaffung des Gerätes jetzt nichts zu tun. Aber klar ist, dass ein Gewässer eben belüftet werden muss, und das alte System hatte seine Schwächen“, erläutert Stadtsprecher Michael Pluschke. Bisher hatte eine Pumpe am Grund des Gewässers das Wasser angesaugt und in einer Art kleinem Springbrunnen nach oben gepumpt, sodass auf diese Art Sauerstoff zugeführt wurde. „Das Problem war, dass dieses System relativ störanfällig war. Da es sich am Grund des Gewässers befand, hat die Pumpe immer wieder Material aus dem Schlick am Grund, aber auch Wasserpflanzen angezogen und ist in der Folge recht oft verstopft gewesen. Das führte nicht nur dazu, dass in der Folge während der Defektzeiten deutlich weniger Sauerstoff ins Wasser geführt wurde, auch verursachten die Reparaturen Kosten, weshalb Andreas Kresken, der verantwortliche Mitarbeiter, nach einem anderen System gesucht und dieses nun gefunden hat“, erläutert Pluschke.