Gastronomie in Willich : Pächter für Saal Krücken gesucht

Willich Die Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich ist immer noch auf der Suche nach einem Pächter für die Gaststätte Krücken. Der Alt-Pächter Horst Neven ist nach wie vor im Einsatz und hält Gaststätte und Saal geöffnet.

Eine Bedarfsnutzung, wie sie sich einige Interessierte vorgestellt haben, lehnt die GSG ab. „Wir möchten die Tradition dieser Gaststätte weiterführen. Das macht es vom Anforderungsprofil etwas schwieriger. Wir streben eine dauerhafte Lösung an, die in Willich Akzeptanz findet“, sagt Kerbusch. Bei den Willicher Gastronomen herrscht trotz der niedrigen Miete kein Interesse, in die Fußstapfen der Familie Krücken zu treten, die von 1910 an den Betrieb durch drei Generationen führte, bevor 2010 Horst Neven als Pächter übernahm. Wobei die Anlage aus Gaststätte und Saal besteht. Letztere steht den Willicher Vereinen mietfrei für größere Veranstaltungen zur Verfügung. Sie müssen dafür allerdings auf die gastronomische Versorgung durch den Pächter zurückgreifen.

Nachdem die Stadt vor drei Jahren die Gaststätte samt Saal kaufte und diese im September 2017 in den Besitz der GSG überging, wurde die Saalvermietung an die Willicher Vereine so installiert, um den Vereinen eine Lokalität für Feiern und Events anbieten zu können. Auch wenn es derzeit keinen neuen Pächter gibt, sind Gaststätte und Saal geöffnet. „Horst Neven hat sich bereiterklärt, den gastronomischen Betrieb so lange weiterzuführen, bis wir einen Pächter gefunden haben. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, sagt Kerbusch. Es stehen unter anderem Veranstaltungen wie ein Konzert, eine karnevalistische Feier, aber auch ein Beerdigungskaffee in den kommenden Wochen in der Gaststätte Krücken an.