Im Sportzentrum Willich : Neuer Kunstrasenplatz feierlich eröffnet

Bürgermeister Josef Heyes und Vereinsvorsitzender Helmut Frantzen (rechts) begrüßten die Gäste der Eröffnungsfeier am neuen Kunstrasenplatz im Willicher Sportzentrum. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Nach sechs Monaten Bauzeit ist der Platzumbau im Sport- und Freizeitzentrum Willich abgeschlossen. Er ist mit Korkgranulat verfüllt.

Kunstrasenplätze waren in jüngster Vergangenheit trotz ihrer Vorteile gegenüber Naturrasenplätzen aus Gründen des Umweltschutzes in Verruf geraten: Kleine Plastikpartikel könnten ins Grundwasser gelangen. Im Sport- und Freizeitzentrum in Willich wurde am Sonntagnachmittag ein neuer Kunstrasenplatz von Pfarrer Rolf Klein eingesegnet. Fußballer, aber auch Vertreter von Willicher Stadtrat und Stadtverwaltung konnten das Ereignis guten Gewissens genießen: Frank Magon vom Geschäftsbereich Landschaft und Straßen der Stadt sowie der Sportamtsmitarbeiter Olaf Stark schienen den richtigen Riecher gehabt zu haben: So ist der neue Kunstrasenplatz zugleich der erste im Stadtgebiet mit Kork- statt Plastikgranulat. Bürgermeister Josef Heyes veranlasste das zu der Bemerkung, weiterhin tüchtig Sekt und Wein zu trinken und die Korken an einer Sammelstelle abzugeben.

„Wir hatten uns in Köln einen solchen Kunstrasenplatz angeguckt, wie er jetzt hier umgesetzt wurde“, sagte Frank Magon unserer Zeitung. Während es im Stadtgebiet leistungsfähige Anbieter von Fertigrasen gibt, kam der Kunstrasen jetzt von dem belgischen Unternehmen Domo Sports-Grass. Der jetzt erstmals verlegte Kunstrasen verfügt über eine Faserdichte von rund 95.000 Stück pro Quadratmeter. Die Fasern sind gerade und nicht wie sonst üblich gekräuselt. Nicht auf den Euro geschaut wurde auch bei der Beleuchtung der Spielfläche: Rund 150.000 Euro kostete die Anlage, bestehend aus sechs Masten. Zum Vergleich: Als vor einigen Jahren in Schiefbahn eine neue Beleuchtungsanlage fällig war, wurden etwa 68.000 Euro investiert. Dafür gibt es jetzt in Willich eine Strom sparende LED-Beleuchtung mit 2000 Watt je Einheit. „Die Ausleuchtung ist jetzt gleichmäßiger und wird vom menschlichen Auge als heller und angenehmer empfunden“, erklärte Frank Magon. Die Beleuchtung stammt von der Firma Horlemann.

Info Baukosten rund 1,23 Millionen Euro Bauzeit Die Anlage des neuen Kunstrasenplatzes mit der Installation der neuen Beleuchtung dauerte sechs Monate. Mit den Bauarbeiten war am 9. Januar dieses Jahres begonnen worden, die Fertigstellung erfolgte am 9. Juli. Kosten Der hochmoderne Platz war mit etwa 1,23 Millionen Euro veranschlagt. 100.000 Euro steuert der DJK-VfL Willich bei.