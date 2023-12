Wochenmarkt in Schiefbahn Neuer Käse-Verkaufsstand soll die Herzen erobern

Seinen Käse bezieht er teilweise direkt aus den Niederlanden, ansonsten von einem spezialisierten Großhandel. „Dort bezieht auch der normale Großhandel seine Ware. Ich bin da also sehr gut aufgestellt“, sagt er. Käse sei zwar kein klassisches Weihnachtsessen, „aber viele Menschen haben auch eine Käseplatte oder machen Fondue oder Raclette, spätestens an Silvester“, sagt er. Vorbestellungen seien bei ihm möglich. „Allerdings liefere ich nicht, man muss es am Wagen abholen. So wird es für Weihnachten in Schiefbahn schwer, Bestellungen müsste man dann schon in Mönchengladbach abholen. Für Silvester nehme ich aber gern Vorbestellungen entgegen“, sagt er.