Veranstaltung in Neersen Neuer Bürgerbus als Shuttle zum Weihnachtsmarkt

Die neuen Schilder sind schon da, der Bus kommt noch: Bürgermeister Christian Pakusch hat die neuen Kennzeichen für den „neuen“ Bürgerbus an die fünf „Wagenmeister“ des Willicher Bürgerbus-Systems übergeben. Hintergrund: Die Stadt hat das ehemalige Fahrzeug des Schwalmtaler Bürgerbusvereins gekauft, und die drei Bürgerbusvereine in der Stadt Willich werden ihn gemeinsam als Reservebus einsetzen. In der Stadt Willich gibt es Bürgerbus-Vereine in Willich, Schiefbahn und Anrath.