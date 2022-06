Erste Veranstaltung geplant : Neuer Arbeitskreis „Frauen leben Ökumene“ in Willich gegründet

Neuer Arbeitskreis „Frauen leben Ökumene“ in Willich gegründet

Willich Evangelische und katholische Frauen aus Willich bündeln künftig ihre Kräfte. Sie wollen gemeindeübergreifende Angebote ins Leben rufen.

Kaum haben sie sich gegründet, da steht auch schon die erste Veranstaltung an. Die Rede ist vom Arbeitskreis „Frauen leben Ökumene“. Der Arbeitskreis lädt am 8. Juni zu einem etwas anderem ökumenischen Gottesdienst unter dem Titel „Gottesdienst unterwegs“ ein. Wobei der Name Programm ist.