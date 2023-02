Neues Konzept vorgestellt So wird sich das Schützenfest in Schiefbahn künftig verändern

Der Feldgottesdienst wird von Sonntagmorgen auf Samstagnachmittag (15 Uhr, Schützenmesse im Innenhof des Hubertusstiftes) verlegt. Es folgen das Antreten, das Errichten der Königsmaie und der Festumzug zum Paradeplatz. Nach der Vorparade um 17.30 Uhr ziehen die Schützen zum Ball ins Festzelt am Jahnplatz. Am Sonntag – dem neuen Haupttag des Schützenfestes – treten um 8.45 Uhr (eine Dreiviertelstunde später als bisher) die Schützen am Bruderhaus an. Es folgen die Totenehrung auf dem Friedhof, die Wachparade und der Einzug ins Festzelt zum Ehrungskonzert. Weitere Änderung: Am Sonntag findet kein Zapfenstreich mehr statt, aber die Königs-Galaparade mit Festumzug und Kutschen bleibt.