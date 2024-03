Ratssitzung in Willich Neue Beigeordnete Sarah Bünstorf ist vereidigt

Der große Aufreger folgte dann beim letzten Punkt der Tagesordnung. Die 2019 beschlossene Erweiterung der Vynhovenschule, damals mit 3,97 Millionen Euro taxiert, verzeichnet eine Kostensteigerung um fast 73 Prozent auf 6,8 Millionen Euro. Diese Steigerung sollte der Rat freigeben. Grünen-Fraktionschef Christian Winterbach, selbst in der Baubranche aktiv, hatte eine Anfrage gestellt, in der er genauere Erläuterungen forderte. Die lieferte die Leiterin des Geschäftsbereichs Objekt- und Wohnungsbau, Martina Raymanns, in einer langen Stellungnahme. Schon hier zeichnete sich aber deutlich die Unzufriedenheit der Ratsleute ab. Vor allem, dass erst jetzt, da es keine andere Möglichkeit mehr gab, ein Dringlichkeitsbeschluss beantragt wurde, stieß auf massive Kritik. Das war auch dem zuständigen Beigeordneten Gregor Nachtwey anzumerken. Er schicke eine Stellungnahme vorweg, in der er mit im höchsten Gremium der Stadt bemerkenswert offenen und deutlichen Worten um Entschuldigung bat. „Ich muss mich entschuldigen. Wir haben das komplett verbockt und beschissen, weil gar nicht, kommuniziert. Ich verspreche, dass das zukünftig besser wird“, sagte er spürbar zerknirscht.