Grüne, FDP und „Für Willich“ werden CDU und SPD vor, mit zweierlei Maß zu messen Neue Vorwürfe im Willicher Kitapersonal-Streit

Grüne, FDP und „Für Willich“ werfen CDU und SPD vor, mit zweierlei Maß zu messen. So lägen der Politik durch die Verwaltung die dringenden Personalbedarfe aus den zwölf städtischen Kitas seit Januar 2023 vor. In zwei Workshops seien Zahlen, Daten und Fakten hierzu mit der Politik diskutiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet worden. Aus den 17 Kitas in freier Trägerschaft sei bis heute kein Bedarf an die Politik übermittelt worden. „Und dennoch bestehen CDU und SPD auf ein Prüfverfahren mit Bedacht, um anstehende Fragen zu beantworten’“, kritisieren Grüne, FDP und „Für Willich“. „Ob Paul Schrömbges, Fraktionsvorsitzender der CDU und gleichzeitig Trägervertreter für Kitas der katholischen Kirche in Willich, diesbezüglich genauere Informationen hat, entzieht sich der allgemeinen Kenntnis.“ Dieses Gebaren sei nicht zielführend, es offenbare, dass CDU und SPD die schnelle Reaktion auf einen offensichtlichen Bedarf bewusst verzögerten. Bis die Bedarfe der freien Träger zusammengetragen seien, den bereits bekannten Bedarf in den städtischen Kitas „auf Eis zu legen, ist unter Berücksichtigung der existenziellen Probleme mancher Eltern unverantwortlich“. Zudem sei dieses sensible Thema nicht dazu geeignet, „Wahlkampf mit wissentlich falschen Aussagen zu betreiben und eigene Interessen durchzusetzen“, so „Für Willich“-Obfrau im Jugendhilfeausschuss, Vanessa Lüth.