S 28: Neue Studie zur Verlängerung der Regiobahn

Die Regiobahn S 28 soll bis nach Viersen verlängert werden. Doch die Stadt Mönchengladbach will nicht mitziehen. Foto: Reuter

Willich/Viersen Die Regiobahn S28 soll jetzt endlich Fahrt aufnehmen – und zwar vom bisherigen Endpunkt Kaarst über Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen bis nach Viersen. Seit vielen, vielen Jahren ist diese Streckenverlängerung schon im Gespräch.

Der Kreis Viersen hat bereits mehrere Untersuchungen in Auftrag gegeben, die der Regiobahn-Verlängerung den Weg ebnen sollten. Allerdings scheiterte die Umsetzung bisher am Widerstand aus Mönchengladbach, wo ein Teil der Strecke verlegt werden würde. „Der Kreis Viersen ist mit dem NRW-Verkehrsministerium im Gespräch, die weitere Planung für die Verlängerung auch ohne einen regionalen Konsens zu ermöglichen“, so Andreas Budde, Dezernent für Planung, Bauen und Umwelt des Kreises Viersen. „Trotzdem wollen wir einen erneuten Anlauf wagen und erarbeiten momentan mit der Dortmunder Planersocietät eine weitere Studie, die den verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen und Mehrwert des Projekts für die gesamte Region darstellt.“ Im zweiten Quartal 2019 soll die Studie vorliegen. Das teilte er jetzt im Regionalausschuss Viersen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit.