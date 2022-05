Verein erhält Planungsrecht : Neue Sporthalle des TV Schiefbahn soll rund 1,8 Millionen Euro kosten

Schiefbahn Bei der Mitgliederversammlung des TV Schiefbahn stand die neue Sporthalle im Fokus, die auf der Jahn-Sportanlage gebaut werden soll. Sie wird künftig von der stetig wachsenden Abteilung Gesundheitssport genutzt, die für den Verein finanzielle Sicherheit bringt.

Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt: Ralf Weitz (erster Vorsitzender), Michael Pfeiffer (zweiter Vorsitzender) sowie Michael Weyers (Ressort Sport und Soziales), Claudia Gerhards (Finanzen) und Marianne Schmitt (Pressearbeit). Weitz kündigte allerdings an, dass er 2024 – nach dann 32 Jahren im Verein – nicht mehr kandidieren werde und jetzt ein neuer Bewerber gesucht werden müsse.

Die Jahresberichte arbeiteten die Jahre 2019 bis Ende 2021 auf und reflektierten die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verein: „Wir sind sehr dankbar dafür, dass es kaum Austritte aus dem Verein gab, während wir unsere Angebote nicht durchführen konnten. Mittlerweile steigt die Zahl der Mitglieder wieder an und liegt mit aktuell 2849 auf dem Vor-Corona-Niveau“, freute Geschäftsführerin Ulrike Bamberg .

Meisterkonzert in Mönchengladbach

Meisterkonzert in Mönchengladbach : Starpianistin ohne Allüren

Weniger Menschen sterben in NRW nach einem Schlaganfall

Dank besserer medizinischer Versorgung : Weniger Menschen sterben in NRW nach einem Schlaganfall

Nach den Vorstandswahlen berichtete Ralf Weitz zu dem Stand der Planungen für die neue Sporthalle. Positiv: Für das mit der Stadt Willich ausgesuchte und abgesprochene Grundstück auf der Jahn-Sportanlage gibt es jetzt Planungsrecht. „Diese Lage ist für unsere Zwecke sehr gut, weil Parkplätze in der Nähe und somit kurze Wege für die Nutzer gesichert sind“, so Weitz.

Konzeptionell sollen in der Einfach-Turnhalle die Angebote aus den Bereichen Gesundheitssport, integrativer Sport und Behindertensport an einem Ort realisiert werden. Die Abteilung Gesundheitssport hat derzeit bereits 1600 Mitglieder; Mitgliederzahlen und Bedarf sind steigend, sodass die derzeitige Kapazität in der Peter-Bäumges-Halle nicht mehr ausreicht. Viele Kurse sind von den Krankenkassen anerkannt und werden von diesen bezuschusst – sie bieten somit eine große finanzielle Sicherheit für den Verein. Das Hallenfeld soll 24 mal 12 Meter groß sein. Dazu wird es einen Bereich mit behindertengerechten Umkleiden und Sanitäranlagen geben, ebenso einen auch von außen zugänglichen Toilettenbereich etwa für die Bogenschützen.