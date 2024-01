Arbeiten an der Autobahn Neue Sperrungen der A 44 bei Neersen

Zudem sind im Autobahnkreuz Neersen die Abzweige auf die A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf und Fahrtrichtung Roermond (Fahrtrichtung Mönchengladbach-Ost) – ebenfalls bis zum 23. Januar – gesperrt. Weiterhin ist die Anschlussstelle Neersen selbst in Fahrtrichtung Mönchengladbach-Ost in diesem Zeitraum voll gesperrt.