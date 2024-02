Geschenk steht auf dem Willicher Kaiserplatz Ludger Tekaat spendet Sitzbank gegen Ausgrenzung

„Geschenkt“, sagte Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) bei Übergabe, Einweihung und Probesitzen, „bekommt die Stadt wirklich nicht oft etwas – und wenn das Geschenk dann auch noch so gut in die Zeit passt, ist das natürlich besonders schön. Tekaat hatte den Bürgermeister bei einer Jubiläumsfeier seines Schützenzuges auf die Idee angesprochen, und der war von der Initiative sofort angetan. Ein weiterer, lokaler, spezifischer Slogan für die „Willicher“ Bank (in ganz Europa stehen inzwischen rund 800 ihrer Art, so Tekaat) war schnell gefunden: „Willich ist bunt“ schlug Pakusch vor.