Kinderbetreuung in Kleingruppen : Neue Großtagespflege „Dorfkinder“ in Neersen

Kita „Dorfkinder“ in Neersen Foto: Stadt Willich

Neersen In der neu geschaffenen Großtagespflege in Neersen werden neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren von zwei Erzieherinnen betreut. Das Modell der Kinderbetreuung in familiärem Umfeld ist überaus beliebt.

Mit dem neuen Jahr ist auch die Großtagespflege „Dorfkinder“ an der Hauptstraße in Neersen gestartet: Die beiden Willicher Kindertagespflegerinnen Sonja Nahmer und Alexandra Suffner haben mit viel persönlichem Einsatz und Engagement ein Einfamilienhaus liebevoll umgestaltet – und eine „Wohlfühloase“ für Kinder bis drei Jahren geschaffen.

Neben einem individuellen Spielbereich mit kreativen Einbauten verfügt das Haus auch über einen Platz zum gemeinsamen Kochen, Speisen und über Räume zum Schlafen, Kuscheln und Entspannen. Zusätzlich gibt es einen Bewegungsraum, der zum Toben einlädt.

Wegen der andauernden Pandemie musste die Großtagespflege auf eine offizielle Eröffnungsfeier verzichten, die soll aber, so möglich, im Sommer nachgeholt werden. Erste Gespräche zur Idee einer Großtagespflege mit der Stadt, erläutert Nadine Brück vom Betrieb Tagesbetreuung für Kinder, haben im Frühjahr 2021 stattgefunden: „Mit Hochdruck wurde dann gemeinsam an der Umsetzung aller notwendigen Voraussetzungen gearbeitet, so dass jetzt pünktlich eröffnet werden konnte. Mit ausgewiesenen Expertinnen am Start: Alexandra Suffner ist gelernte Erzieherin mit 23 Jahren Berufserfahrung und Montessori-Diplom, Sonja Nahmer ist qualifizierte Kindertagespflegeperson, ebenfalls mit mehrjähriger Berufserfahrung und zudem Fachkraft für Inklusion in der Kindertagespflege.“

Die ersten Kinder befinden sich bereits in der Eingewöhnung, weitere folgen in den nächsten Wochen, alle neun Plätze sind also bereits vergeben. Im Stadtgebiet gibt es nun also sieben Kinder-Großtagespflegen, die sich bei Familien aus Willich und Umgebung großer Beliebtheit erfreuen. Das liegt vermutlich an den kleinen Gruppen mit maximal fünf Kindern pro Erzieherin und dem familiären Umfeld, in dem sich die Kinder behütet fühlen. Weitere Informationen (unter anderem auch zum Antragsverfahren) zu Großtagespflege und Kindertagespflege gibt’s beim Jugendamt unter der Rufnummer 02154 949555.

