Bürgermonitor : Amtsschimmel zählt Wassertröpfchen

Schiefbahn Eine neue Gebühr in Willich lässt Joachim Geraedts den Kopf schütteln. Bei der Gartenbewässerung werden die Bürger zur Kasse gebeten.

Seit Jahren schon nutzt Joachim Geraedts Leitungswasser für die Bewässerung seines Gartens. Eigens dafür hat er vor einigen Jahren das Angebot der Stadt Willich wahrgenommen, durch einen Zwischenzähler von der Schmutzwassergebühr befreit zu werden, die ansonsten für jeden Liter Frischwasser direkt mitanfällt. In seinem Keller befindet sich an der Wasserleitung, die zum Außenanschluss führt, ein fest montierter Zwischenzähler. Diesen ließ er 2013 durch einen Installateur auf eigene Kosten einbauen. „Die Kosten haben sich damals um die 100 Euro bewegt“, erinnert sich Geraedts.

Die Stadtverwaltung Willich nahm seinerzeit für die Abnahme der zusätzlichen Wasseruhr eine einmalige Gebühr von 38 Euro. Dies weiß der Schiefbahner nach eigener Aussage ganz genau, weil ihm der entsprechende Gebührenbescheid noch vorliegt. In der Praxis sieht es so aus, dass er für jeden Tropfen Wasser, den er über seinen Außenwasserhahn abnimmt, den normalen Preis für das Trinkwasser bezahlt, aber keine zusätzliche Schmutzwassergebühr für die Menge anfällt, wie es sonst bei der Wasserabnahme über die Leitungen üblich ist. Das Abwasser wird nämlich über die entnommene Frischwassermenge berechnet. Den Zählerstand gibt Geraedts einmal im Jahr der Stadt Willich durch, die dann entsprechend berechnet. Ein simples und logisches Verfahren. Doch das hat sich mit Beginn des neuen Jahres geändert.

Der Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen habe beschlossen, die Abrechnung der Wasserschwundmengen ab dem Jahr 2020 auf die Wasserversorgung Willich GmbH zu übertragen, die auch bereits mit der Erstellung der Schmutzwassergebührenbescheide beauftragt sei. „So sollen künftig Synergieeffekte genutzt werden, um das Abrechnungsgeschäft effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten, so dass auch weiterhin sichergestellt werden kann, dass die Wasserschwundmengen zeitnah berechnet und an die jeweiligen Grundstückseigentümer erstattet werden können“, teilt die Pressestelle mit.

Zudem fallen ab diesem Jahr jährliche Kosten von 25,70 Euro an. In dieser Verwaltungsgebühr sind der Einbau und die Zurverfügungstellung des Wasserzählers, die Zählerstandserhebung und das Abrechnungsgeschäft enthalten. Die Eichfrist des neuen Zählers wird ebenso von der Wasserversorgung Willich überwacht. Entsprechende Austausche des Wasserzählers folgen zudem.

Er will zukünftig auf das Frischwasser aus der Leitung für seinen Garten verzichten und stattdessen sein Brunnenwasser nutzen. Das ist zwar stark eisenhaltig, und daher muss er zukünftig die verlegten Perlschläuche, durch die bislang das Trinkwasser floss, in absehbarer Zeit austauschen. Aber das ist ihm lieber, als eine Gebühr zu bezahlen, die in seinen Augen an den Haaren herbeigezogen ist.