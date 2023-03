Neubaugebiet Fontanestraße in Schiefbahn Straße hält Abstand zu den Nachbargärten

Die Entscheidung fiel einstimmig und zügig: Der Planungsausschuss hat der „Vorzugsvariante“ der Verwaltung für die Verkehrsanbindung des Neubaugebiets Fontanestraße einstimmig zugestimmt. Der Kernpunkt: Die Zufahrtsstraße beginnt an der Willicher Straße an der geplanten Kita und wird nicht an den weiter nordöstlich geplanten Kreisverkehr an der Schiefbahner Straße angebunden. Von der Willicher Straße aus führt die Zufahrtsstraße Richtung Westen, dann knickt sie im 90-Grad-Winkel ab Richtung Norden und führt – nach einem weiteren Abknicken – am nördlichen Außenrand des neuen Plangebietes entlang. Somit bildet die Straße quasi die nördliche Grenze. Die in diesem Bereich geplanten neuen Häuser sollen an der Zufahrtsstraße und „Garten an Garten“ an den schon existierenden Häusern an der Johannes Spaetgens-Straße liegen. Im weiteren Verlauf schwenkt die Erschließungsstraße wieder in Richtung Süden und führt dann weiter in den großen Bereich des Neubaugebietes.