Neubau offiziell eingeweiht : Mehr Platz für Schüler der OGS Wekeln

Willich Das neue Gebäude des Offenen Ganztags der Gemeinschaftsgrundschule Wekeln wurde nun offiziell eröffnet. Es handelt sich um den ersten komplett barrierefreien, von der Stadt Willich geplanten Neubau. Eine Aufstockung ist möglich.

Die Nachfrage nach einem Platz in einer Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) ist steigend, und der Rechtsanspruch auf einen solchen Platz naht mit großen Schritten. Das hat die Stadt Willich dazu bewogen, die OGS in der Gemeinschaftsgrundschule Wekeln auszubauen. Die Schule hat ein neues Gebäude für diesen Bereich erhalten, das jetzt offiziell eröffnet wurde.

Im November 2020 rollte der erste Bagger an. „Wir haben mit einer Bauzeit von einem guten Jahr gerechnet. Es sind dann ein paar Monate mehr geworden, weil es Lieferschwierigkeiten gab, was die Holzfassade betrifft“, berichtet Nilay Behr, die als Ingenieur-Architektin der Stadt Willich den Bau plante und begleitete. Wobei der Bau eine Premiere für die Stadt Willich ist. Es ist der erste, komplett barrierefreie Neubau, den die Stadt Willich geplant hat. Ende Februar dieses Jahres war es so weit: Der Neubau der OGS ging in die Benutzung.

Bis August 2026 sollen alle Grundschulkinder der ersten Klasse einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung erhalten. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klasse ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind einen Anspruch auf einen Platz in einer Offenen Ganztagsgrundschule.

Es handelt sich um einen Massivbau, der mit einer Holzverkleidung versehen wurde. Anders als beim ersten Gebäude der OGS an der Grundschule Wekeln, das in Holzbauweise erstellt wurde, fiel die Entscheidung diesmal für einen Massivbau. „Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir dieses Gebäude jederzeit um eine ganze Etage aufstocken können. Das heißt, wir können den OGS-Bereich erweitern, ohne weitere Fläche zu versiegeln oder den Schulhof als solchen zu verkleinern“, sagt Behr. Die Holzfassade war ihr dabei wichtig, da sich das Gebäude so hervorragend an das Gesamtkonzept der Schule anpasst. An den anderen Gebäuden wurde nämlich ebenfalls viel mit Holz gearbeitet.