Neubau Kita Glückskinder Willicher Betriebskita wächst um zwei Gruppen

Das Personal sei übrigens bereits vorhanden. „Wir haben schon im vergangenen Jahr mit den Einstellungen begonnen. Die Plätze sind bereits voll besetzt, sagt Nicole Düser, die Geschäftsführerin der Trägergesellschaft. Das Gebäude soll, so erläutert Harmes, zweigeschossig ohne Keller ausgeführt und mit einem großzügigen 600 Quadratmeter-Außengelände versehen werden. Bis zu 44 Kinder in zwei Gruppen sollen betreut werden, wobei die reguläre Belegung bei 40 Kindern liege. Für Angestellte in Willich sollen so die Möglichkeiten der Kinderbetreuung weiter ausgebaut werden.