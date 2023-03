Neubau in Willich Der erste Tag in der neuen Kita Bullerbü

Die neue Kindertagesstätte Bullerbü an der Schiefbahner Straße in Willich ist groß und großartig. Am Montag wurde sie in Betrieb genommen. Das einzig Negative: Da es zu wenige Erzieherinnen beziehungsweise Erzieher gibt, können derzeit weniger Kinder aufgenommen werden, als die Platzverhältnisse es zuließen. Die erste Begrüßung hörte sich oft so an: „Schuhe ausziehen!“ Die Alternative: Überzieher über das Schuhwerk stülpen.