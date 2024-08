Neues Angebot in Willich Kantorin unterrichtet Anfänger an der Kirchenorgel

In vielen Kirchen wirkt sie imposant, geradezu majestätisch: Die Orgel gilt weithin als die „Königin der Instrumente“, auf ihr zu spielen, wünscht sich so mancher musikbegeisterte Laie. In Willich ist dies nun möglich: Das Bistum Aachen bietet für Interessierte ab zwölf Jahre einen Orgel-Basiskurs an. Friederike Braun, Regionalkantorin und Kantorin an St. Katharina in Willich, wird die Schüler unterrichten. „Der Unterricht findet in der Kirche an der Kirchenorgel statt“, sagt sie – und das „zu einem Schnapper-Preis“, ergänzt Friederike Braun.