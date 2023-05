Gebäude an der Pappelallee Neersener Turnerbund zeigt sein Angebot im neuen Mehrzweckraum

Von Anfang an war klar, dass der Mehrzweckraum auf der Fläche des in die Jahre gekommenen Gerätehauses entstehen sollte. „Das Gerätehaus haben wir in den 80er-Jahren gebraucht für eine Mark gekauft und aufgebaut“, berichtet Udo Lepke vom NTB. Der Abriss erfolgte, ein neues Streifenfundament wurde gelegt, und im August vergangenen Jahres kamen die sechs Container per Kran an Ort und Stelle. Es schlossen sich die Feinarbeiten im Innenraum an, und im Herbst 2022 starteten die ersten Angebote in dem 81 Quadratmeter großen Raum.