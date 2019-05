Schlossfestspiele Neersen : Intendant präsentiert seine Familienbande

Neersen Viele neue Schauspieler stehen in diesem Jahr auf der Freilichtbühne der Neersener Schlossfestspiele. Die Zuschauer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm und neue Bestuhlung freuen.

Die Zuschauertribüne mit den neuen Sitzen steht schon. Auch Teile der Bühne hat das Team Christian Baumgärtel und Nuschin Rabet, das in die Fußstapfen der bisherigen Ausstatterin Silke von Patay tritt, schon aufgebaut. Intendant Jan Bodinus hat sein Quartier bezogen, und nun sind auch die Schauspieler da. Fünf Wochen vor der Premiere des ersten Stücks – traditionell werden die Neersener Schlossfestspiele mit einem Kinderstück eröffnet – ist die Stimmung gelöst, und alle freuen sich nach dem ersten Beschnuppern auf die gemeinsame Arbeit.

„Ich bin beglückt“, sagt Jan Bodinus, der seit 2015 Intendant der Schlossfestspiele ist. „Es ist einfach schön, wieder herzukommen“, sagt der Mann mit dem Hut, der in Krefeld aufgewachsen ist und mit seiner Familie in Berlin lebt. Unter dem Motto „Familienbande“ hat der Intendant die Stücke „Arielle, die kleine Meerjungfrau“, „Der Mustergatte“ und „Monsieur Claude und seine Töchter“ ausgesucht.

Mit der Premiere von „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ eröffnen die Schlossfestspiele Neersen am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr. Bis zum 18. August erwarten die Zuschauer viele tolle Stücke, ein Poetry Slam, die Impro-Battles, ein Kindermusical, ein Mitsingkonzert, ein Romy-Schneider-Abend, ein Abend mit Mark Twain und eine Kurt-Tucholsky-Lesung. Das ganze Programm gibt es unter www.festspiele-neersen.de. Karten können online oder an der Theaterkasse unter 02156 949132 bestellt werden.

Beim „Mustergatten“ führt Bodinus selbst Regie. „Das Stück ist schon etwas älter, aber nicht in die Jahre gekommen“, findet der Theatermann, der die Hauptrolle mit Stefan Keim besetzt hat. Der Hörfunkjournalist hat in den vergangenen Jahren Heinz-Erhard-Abende im Rahmenprogramm der Schlossfestspiele angeboten, die sehr gut ankamen. Auch im „Mustergatten“ wird er als Heinz Erhard auftreten. Mit Reinhild Köhncke ist eine dem Neersener Publikum gut bekannte Schauspielerin als seine Ehefrau zu sehen, die nicht, wie der Gatte, in den 50er-Jahren stehen bleibt, sondern mit der Zeit geht. Auf die Mischung aus dem Stil der Wirtschaftswunderjahre und der Hippie-Zeit freuen sich die neuen Bühnenbildner. „Ich liebe es, viel Farbe auf die Bühne zu bringen“, sagt Nuschin Rabet.