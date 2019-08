Spendenerlös für zwei Rollstühle : Die Neersener Pfarrcaritas hat ein breites Angebot

Neersen Die Benefizveranstaltung der Schlossfestspiele kam der Pfarrcaritas Neersen zugute. Mit dem Spendengeld sollen Rollstühle angeschafft werden.

Doch lange wird das Geld nicht bei der Pfarrcaritas verweilen. „Wir haben geplant, mit dem Geld zwei Rollstühle anzuschaffen“, informiert Ingrid Schumacher vom Team. Die Pfarrcaritas bietet nämlich einen besonderen Service: Sie verleiht kostenlos Rollstühle. Es kommen immer wieder Anfragen, bei denen ein Rollstuhl für die Teilnahme an einer Beerdigung, für einen Urlaub oder Ausflug benötigt wird. Mit einem solchen Hilfsmittel wird einem älteren gehbehinderten Menschen die Möglichkeit gegeben, am Leben teilzunehmen.

Die Pfarrcaritas Neersen bietet aber noch viel mehr als nur einen Rollstuhlverleih. Die 16 Frauen im Alter zwischen Mitte 50 bis über 80 Jahre, die das ehrenamtliche Team bilden, sind in vielen weiteren Bereichen im Einsatz. In Kooperation mit dem Krankenhaus Neuwerk gibt es einen Krankenhausbesuchsdienst. Dazu kommen ein Besuchsdienst zu Geburtstagen ab 80 Jahren sowie ein Altenheimbesuchsdienst von Neersener Bürgern, die in den Senioreneinrichtungen in Anrath, Schiefbahn und Willich wohnen. Einmal in der Woche öffnet die Kleiderkammer im Gemeindezentrum ihre Türen. Dort kann jeder für wenig Geld Kleidung kaufen. „Wir nehmen immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr Bekleidung entgegen. Die Ausgabe findet ebenfalls mittwochnachmittags statt“, sagt Helga Inge. Das T-Shirt für 50 Cent oder die Winterjacke für drei Euro – die Kleiderkammer, die auch ein Ort für Kommunikation ist, macht es möglich.