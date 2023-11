Schützenverein Klein-Jerusalem Neersener Kapelle erstrahlt im Lichtermeer

So sprachen die Initiatoren Chöre und Musiker an und brachten so schnell ein ansprechendes Programm zustande, das, eingerahmt von beeindruckender Beleuchtung und einigen Aktivitäten und Buden im Park, viele Zuschauer anlockte. „Wir hatten am ersten Tag schon ab 16 Uhr sehr guten Besuch. Am Ende wurden es rund 600 Besucher. Am Sonntag folgten dann noch einmal rund 150 Besucher. So war es ein tolles Fest und für uns ein großer Erfolg“, bilanziert Peter.