Kinder- und Jugendtreff No. 7 : Neersener Jugendliche gewinnen Bürgermedienpreis

Neersen Die Kinder und Jugendlichen erklärten in ihrem Video Themen wie Netiquette, Shitstorms, Influencer, Plandid-Fotos oder Filter und arbeiteten sie musikalisch auf. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet.

Die Landesanstalt für Medien NRW zeichnet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal herausragende Audioproduktionen und audiovisuelle Produktionen mit dem Bürgermedienpreis aus – und für das Jahr 2020 hat der Neersener Kinder- und Jugendtreff No. 7 die Nase ganz vorn. Genauer wurden die Kinder und Jugendlichen des medienpädagogischen Projektes aus dem Sommerferienprogramm 2020 ausgezeichnet, das in Kooperation mit dem Team Freigesprochen Mediencoaching und dem Kulturrucksack NRW entstanden war. Für das Projekt „Netiquette, Influencer, Plandid – Social-Media-ABC“ holten die Jugendlichen den ersten Platz in der Wettbewerbskategorie „Meinungsstark“. „Wir freuen uns natürlich total für und mit unseren kreativen, talentierten Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern und danken allen Kooperationspartnern und fleißigen Helfern hinter den Kulissen“, so Silke Hilbrich vom Team des „No. 7“. Angesichts der aktuellen Weltlage möchte das Team von Freigesprochen das Preisgeld an eine Organisation spenden, die sich für die Kinder in der Ukraine einsetzt. Alle Workshopteilnehmer dürfen dabei Vorschläge für mögliche Organisationen machen. Vorschläge dürfen an JFH-No7@t-online.de geschickt werden. Den Film „Einmal Influencer und zurück – Social-Media-Workshop in Willich“, der künstlerischer Phänomene aus der Welt der Sozialen Medien aufarbeitet, gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=1VJvJ6Rn_vs.