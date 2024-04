Bürgerinitiative in Neersen Vorfreude auf Nachbarschaftsfest am Minoritenplatz

Doch natürlich soll es nicht ganz so puristisch ablaufen. So gibt es auf dem Platz neben Speisen und Getränken – vom Kuchenbuffet bis zu herzhaften Speisen – auch ein buntes Programm. Dieses wendet sich explizit an alle Altersklassen: von jung bis hochbetagt und alle zwischendrin, wie es in der Einladung heißt.