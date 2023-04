Ärger um Hauptstraße in Neersen Anwohner zeigen trotz Vollsperrung Humor

Eine Baustelle auf der Hauptstraße in Neersen erregt derzeit die Gemüter vor allem der Anwoner, aber auch durchfahrender Autofahrer. Am Mittwoch schrieb eine Anwohnerin eine aufgebrachte Nachricht auf Facebook. Die Kritik erneuert sie im persönlichen Gespräch. „Wir haben am Dienstag mal gezählt: 108 Autos sind in 45 Minuten hier rein gefahren, konnten nicht weiter und mussten wenden. Darunter auch Lkw und sogar Busse. Die Stadtwerke wissen zwar über die Baustelle Bescheid, haben aber ihre Fahrer nicht entsprechend infomiert, wie wir erfahren haben. Es gab bei den ganzen Rangier- und Wendemanövern auch Unfälle mit Blechschaden. Hunderte Fahrer fahren auf unsere Auffahrt, und ich habe ehrlich etwas Angst um unser dort stehendes Auto“, sagt Bernadette Meierdresch.