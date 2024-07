St.-Konrad-Schützengilde feiert mit Kaiser Ungewöhnlich langer Schützenzug am Grenzweg

Im Festzelt war an allen Tagen solles Haus. Hinzu kam, dass friedlich gefeiert wurde. Am Sonntag marschierte der Willicher Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) in den Reihen der Schützen der Gruppe Mac Alt mit, und zwar in einer Originaluniform mit dicken Strümpfen und mit Schottenrock. „Alles von Dolce & Gabbana“, scherzte er und schien sich am Grenzweg sehr wohl zu fühlen.