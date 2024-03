Traditionsgeschäft Gartz in Neersen Statt Jaucheschöpfern gibt’s moderne Küchengeräte

1954 war der 18. März ein Montag. Das ist in diesem Jahr ebenso der Fall. Was sich durch all die Jahrzehnte gehalten hat: das vielschichtige Angebot des Neersener Haushalts- und Eisenwarengeschäftes. Die „Sägschöpp“ findet man heute allerdings nicht mehr in der Verkaufspalette, und auch den Kohleeimer sucht man vergeblich. Aber die Vielfalt dessen, was Thomas und seine Frau Sylvia Gartz anbieten, wissen die Kunden zu schätzen. Ob man Porzellan, Glaswaren, Töpfe, Pfannen, Wasserkocher, Einkocher samt dem kompletten Zubehör, praktische Haushaltshelfer wie Sparschäler und Küchenmesser oder Backformen sucht: Alles ist vertreten. Die Fliegenklatsche gibt es dort genauso wie die Papierbackförmchen. Leuchtmittel, Batterien, Verlängerungskabel, Schrauben, Dübel, Mehrfachsteckdosen, Handwerksarbeitsmaterial, Gartengerätschaften und Saisonartikel wie jetzt etwa Osterwaren runden das Sortiment ab. „Was nicht da ist, bestellen wir“, sagt Sylvia Gartz. Nicht zu vergessen ist der Schlüsselservice von Thomas Gartz, zu dem moderne Schließsysteme gehören, die der Neersener unter anderem in Neubauten und Industriekomplexe einbaut.