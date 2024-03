Kapelle Klein-Jerusalem Neersen Holzenthal eröffnet Vynhoven-Jahr mit Bildervortrag im Schloss

Gerhard Vynhoven mag in der Welt, Deutschland oder NRW kein besonders bekannter Name sein. In Neersen aber kennt jedes Kind den Erbauer der Kapelle Klein-Jerusalem. In diesem Jahr jährt sich sein Tod zum 350. Mal. Darum rief die Interessengemeinschaft (IG) Klein-Jerusalem 2024 das Vynhoven-Jahr aus und organisiert eine Reihe Veranstaltungen dazu.