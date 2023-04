Alleinstellungsmerkmal in Willich Sport im Park — Bewegungsangebot für alle

Ab dem kommenden Dienstag, 2. Mai, ist es wieder so weit: Im Neersener Schlosspark werden Menschen aller Altersklassen, jeden Einkommens und jeden Fitnessgrades öffentlich Sport treiben. Das beliebte Format „Sport im Park“ kehrt zurück. „Für uns ist die Unterstützung moralische wie gesetzliche Verpflichtung gleichermaßen. Die Gesundheitsvorsorge und -förderung in den sogenannten ‚Lebenswelten‘, also im Privaten außerhalb des Berufs, ist Teil unseres gesetzlichen Auftrags, aber wir sehen es auch als gesellschaftliche Verpflichtung, uns in solchen Formaten zu engagieren“, sagt Judith Mischke von Hauptsponsor Continentale Betriebskrankenkasse.