Viele Besucher und ein traumhaftes Wetter Kinderfest der Bruderschaft lockt Familien nach Neersen

Für Kinder wurde wieder sehr viel geboten. Der Trödelmarkt auf der Wiese hinter der Friedenseiche umfasste rund 40 Meter Tische voller Spielwaren und Kinderkleidung. Die Bilanz fiel unterschiedlich aus. Tanja Albers war nicht so ganz zufrieden: „Es lief eher schleppend.“ Dafür musste auch keine Standgebühr gezahlt werden, die „Währung“ pro Stand war ein Kuchen, der im Wahlefeldsaal verkauft wurde. Mit mehr oder weniger Power bewegte sich die riesige Tigerente. Hier galt es, sich nicht abwerfen zu lassen – ein Riesenspaß für die Kids. Armbrustschießen war eine weitere Attraktion, die Freiwillige Feuerwehr Neersen hatte wieder ihr kleines Karussell aufgebaut, es gab eine Hüpfburg im Dschungel-Look und eine Torwand. Am Schminkstand wurden nicht nur Kinder geschminkt. Am Samstag hatte das Königshaus an alle Kinder Eis verteilt. Dieter Jinkertz und Robert Brintrup machten Lust auf die Verlosung, bei der es unter anderem einen Schal zu gewinnen gab, der an das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Barcelona 2016 erinnerte. Jinkertz: „Ich war selber im Stadion, da war Stimmung pur.“