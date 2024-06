Katharina Thalbach und The Beauty of Gemina Schwarze Romantik auf der Bühne der Schlossfestspiele Neersen

Katharina Thalbach wird mit donnerndem Applaus begrüßt, als sie gemeinsam mit Michael Sele und Stefania Verita von The Beauty of Gemina die Bühne der Schlossfestspiele Neersen betritt. Die bekannte Schauspielerin ist ganz in Schwarz gekleidet. Sie nimmt an einem mächtigen alten Holztisch mit Schnitzereien Platz, während Sele den Flügel ansteuert und Verita das Cello in die Hand nimmt. Eine schwermütige Klaviermelodie erklingt, bevor auch seine charismatische Stimme zu hören ist. Perfekt eingerahmt von Celloklängen zieht eine musikalische Dunkelheit ein, die die Seele berührt.