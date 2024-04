Schützenwesen in Neersen Klein-Jerusalem ist bereit fürs Schützenfest

Auch in diesem Jahr gab es bereits Änderungen. So wurde der bisher mit der „Mega-Party“ prominent besetzte Mittwoch umstrukturiert. In diesem Jahr soll es eine leicht abgespeckte Version im kleineren Zelt geben. Diese solle die Bürger aber nicht weniger ansprechen. „Wir haben ein Fest von Freunden für Freunde organisiert. Wir wollen nicht nur für Schützen, sondern auch für Bürger ein tolles Fest bieten und ich denke, das ist uns in der Planung gelungen. Es ist gut, dass wir große Teile bereits im Vorjahr geplant haben“, sagt der Ehrenvorsitzende Wolfgang Peter.