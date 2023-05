Schützenfest Klein-Jerusalem Warum Klein-Jerusalem einen Sonnenkönig feiert

Auch wenn das Schützenfest in Klein-Jersalem faktisch und traditionell noch bis zum Donnerstag dauert, so lässt sich nach dem Wochenende und den klassischen schützenfestypischen Veranstaltungen festhalten: Der Schützenverein und die damit verbundene Kultur und Tradition sind mindestens unbeschadet durch die Corona-Zeit gekommen. „Wenn ich sehe, wie viele Menschen am Sonntag an der Straße standen und den Umzug verfolgt haben, dann war das schon toll – auch im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie“, zieht der Vorsitzende des Schützenvereins, Ralf Kivelip, eine sehr positive Bilanz. Der Verein habe in der Pandemie nicht einen einzigen Austritt zu verzeichnen gehabt. Wie tragfähig die aktuelle Entwicklung ist, werden sicher erst die kommenden Jahre zeigen, aber es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Corona-Zeit den Zusammenhalt im Ort und damit auch den Verein letztlich gestärkt hat.