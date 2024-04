Im Sommer riecht es übel Schlosspark-Gewässer brauchen mehr Wasser

Den Ursachen ging Lena über einen Zeitraum von einem Jahr nach, beprobte und untersuchte die Gewässer im Schlosspark und das angrenzende Flüsschen Cloer. Dabei stellte sie fest, dass die Wasserqualität mit zunehmendem Anstieg der Temperaturen zum Sommer hin und im Sommer selbst deutlich schlechter wird, was sich insbesondere an hohen Nährstoffwerten und einem Mangel an Sauerstoff im Gewässer zeigt. Begünstigt wird die Entwicklung durch die geringe Wassermenge und fehlende Wasserbewegung, obwohl es vor der Brücke in der Nähe der Vinhovenschule eine Verbindung zur Cloer gibt, durch die Wasser von der Cloer in den Schlosspark gelangt oder gelangen sollte.