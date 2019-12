Neersen : Ehepaar Endiger feiert Diamanthochzeit

Neersen Roswita und Winfried Endiger sind seit 60 Jahren miteinander verheiratet.

Am heutigen Samstag feiern Roswita und Winfried Endiger ihre Diamanthochzeit. Der 80-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau waren noch sehr jung, als sie sich vor sechs Jahrzehnten das Ja-Wort gaben. Das Paar lernte sich im Juni 1958 im früheren Café von Conny Vander an der Hauptstraße in Neersen, unweit der Kirche, wo heute ein Imbiss ist, kennen.

Der Jubilar stammt aus dem ostpreußischen Allenstein, er kam 1949 mit seiner Familie als Flüchtling über Brandenburg und Düsseldorf nach Willich. Die Jubilarin stammt aus Mönchengladbach, lebt aber seit 1956 in Neersen. Sie wuchs katholisch auf, wechselte mit der Hochzeit mit ihrem evangelischen Mann die Konfession. Nachwuchs sollte nicht lange auf sich warten lassen: Ein Jahr nach der Hochzeit kam Sohn Thomas auf die Welt, er war Berufssoldat und lebt in Troisdorf. 1965 folgte Sohn Stefan, der lebt mit seinen Eltern unter einem Dach am Mutschenweg in dem Haus, das die Eltern von Winfried Endiger 1954 gebaut haben.