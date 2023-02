Ergänzung zum Neersener Wochenmarkt Pop-up-Café auf dem Minoritenplatz mit vielen neuen Ideen

„Vielen Müttern und Vätern, die in Elternzeit sind, fehlt hier ein Ort, an dem sie sich spontan und unkompliziert mit anderen Eltern und Kindern treffen und austauschen können. Es gibt in Neersen zwar inzwischen viele Kurs- oder Gruppenangebote, doch die sind meist mit Anmeldungen und fixen Startzeiten verbunden. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass Planungen oft unmöglich sind und man schnell mal eine halbe Stunde später dran ist“, sagt Bernadette Berg, selbst Mutter und Mitglied der Bürgerinitiative. „Beim Pop-up-Café kann jeder je nach Bedarf kommen und gehen, und einen leckeren Kaffee gibt’s obendrein.“ Übrigens: Auch ein „Papi-Café“ ist in Planung.