Schützen engagiert Osterfeuer der Sebastianer lockt Familien nach Neersen

Neersen · Das Osterfeuer der Sebastianer in Neersen lockte auch in diesem Jahr wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Ganz so groß wie in der Vergangenheit fiel es diesmal nicht aus, doch das tat der Gemütlichkeit keinen Abbruch.

01.04.2024 , 14:30 Uhr

Am Minoritenplatz in Neersen feierten viele Besucherinnen und Besucher rund um das Osterfeuer. Foto: Lübke, Kurt (kul)

In Neersen macht die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Angebote, die die Menschen gern annehmen. Eines davon: das Osterfeuer, beliebt bei Besucherinnen und Besuchern in jedem Alter. Die Sebastianer bringen Menschen zusammen. So war auch das Osterfeuer in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Statt aufs Smartphone zu starren, hielten junge Leute Stockbrot ins Feuer und verspeisten es später. Die Schlage vor dem Grill war lang, und zum ersten Mal seit dem Ende der Corona-Zeit wurden Getränke wieder in Gläsern ausgeschenkt. An Brockers Möhrenbar war alles Mögliche zu haben – nur keine Möhren. „Wir sind sehr froh, dass wir diese Ausschankmöglichkeit bekommen haben“, sagte Henriette Hellwig-Stieger, Schriftführerin der Bruderschaft. Überwiegend Verständnis brachten die Schützen für eine Entscheidung des Ordnungsamts auf: Das Osterfeuer durfte nicht mehr so groß ausfallen wie in den vergangenen Jahren. Da hatte Bauer Werths immer einen großen Berg von Ästen zur Verfügung gestellt. Jetzt war nur noch ein Feuerchen erlaubt, bestehend aus einigen Holzpaletten, die ebenfalls die Firma Brocker zur Verfügung gestellt hatte. Es musste auf der Grünfläche abbrennen, nicht auf dem eigentlich für solche Zwecke vorgesehenen gepflasterten Platz. Diese Einschränkungen waren den Sebastianern auferlegt worden, um die Friedenseiche nicht zu beschädigen. „Der ideelle Wert steht über der Größe“, sagte Präsident André Schäfer. Das Osterfeuer war für Schützenkönig Kevin Esser sein erster öffentlicher Auftritt in Amt und Würden. Er war bester Laune. Das galt auch für die vielen Besucherinnen und Besucher. Der Erlös aus dem Osterfeuer kommt ebenso wie der Gewinn aus dem Getränkeverkauf des Turmblasens am 1. Weihnachtsfeiertag den Jungschützen zugute. Die Neersener Schützen bringen sich immer mehr ein, um Menschen aus ihren Wohnungen zu locken: An den beiden Pfingsttagen gibt es immer ein großes Kinderspektakel vor dem Wahlefeldsaal inklusive Krönung des Kinderkönigshauses. Die Schützen machen aber noch mehr. Henriette Hellwig-Stieger machte auf folgende Dauerveranstaltung aufmerksam: „Jeden Freitag ist der Wahlefeldsaal von 18 bis 22 Uhr für jedermann geöffnet.“ Jeden Montag gibt es von 15 bis 17.30 Uhr einen Spieletreff für Kinder. Alle ein bis zwei Monate können sich Senioren auf einen Bingoabend von 18 bis 22 Uhr freuen. Die Senioren sind auch gern gesehene Schützenfest-Gäste: Am Schützenfest-Montag gibt es im Rahmen des Seniorenfrühschoppens eine Erbsensuppe gratis. Zum Vormerken: Das Schützenfest findet vom 5. bis zum 8. Juli statt.

(barni)