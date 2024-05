Vortrag in Neersen NRW-Finanzminister hält Vortrag zur Kapelle Klein-Jerusalem

Den meisten Menschen ist Marcus Optendrenk vor allem als Politiker bekannt. Der CDU-Mann ist seit Juni 2023 NRW-Finanzminister und wurde als Repräsentant des Wahlkreises Viersen II in den Landtag gewählt. Weniger bekannt ist, dass der 54 Jahre alte Politiker auch Jurist und promovierter Historiker ist. In dieser Rolle kommt er nun am Samstag, 1. Juni, nach Neersen. Anlass ist das Vynhoven-Jahr. Vor 350 Jahren starb Gerhard Vynhoven, der Erbauer der Kapelle Klein-Jerusalem. Dieses Datum nahmen Kirchenvorstand und Interessengemeinschaft Klein-Jerusalem zum Anlass, besagtes Jahr auszurufen und mit vielen Veranstaltungen zu versehen.