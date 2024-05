Ungewöhnlicher Nistplatz Meisen ziehen Nachwuchs im Briefkasten auf

Am nächsten Tag war das Briefkasteninnere erneut gefüllt – diesmal mit einem wirklich dicken Moosteppich. Da war Birgit Hendriks klar, was los war, und sie schritt zur Tat. In diesem Fall bedeutete dies der Griff zu Papier, Stift, einer durchsichtigen Kunststoffhülle und wetterbeständigen Klebeband. Es galt, ein Info-Schild für den Postboten zu fertigen. Denn Post einzuwerfen, war von diesem Augenblick an tabu.