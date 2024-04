Eröffnung der Willicher Schützensaion Klein-Jerusalem wird von den Schützen übernommen

In diesem Jahr steht das erste Schützenfest in Willich – das rund um die Kapelle Klein-Jerusalem – unter einem besonderen Aspekt: Die Schützen gedenken des 350. Todestages von Gerhard Vinhoven, dem Erbauer der Kapelle. „Höhepunkt wird sicher das Kapellenfest sein, welches am 29. Juni rund um die Kapelle stattfinden wird. Auch dazu möchte ich herzlichst einladen“, so Ralf Kivelip, der Vorsitzende des Schützenvereins. Aber zuerst feiern die Schützen ihre Traditionen – mit dem Fest von Freitag, 4., bis zum Donnerstag, 9. Mai. „Das Schützenfest bietet die Gelegenheit, gemeinsam zu feiern, alte Freundschaften zu erneuern oder neue zu knüpfen“, so Kivelip: Jeder sei in der Gemeinschaft willkommen. Diese Tage seien auch eine gute Gelegenheit für die neu nach Neersen gezogenen Mitbürger, Kontakte zu knüpfen. Er lädt ein zu den Veranstaltungen im Festzelt mit hervorragenden Bands. In diesem Jahr steht der Mittwochabend bei den Schützen unter einem neuen Motto: „Pop trifft Schlager“, unter anderem mit den Stimmungskanonen Ina Colada und Olaf Henning. Christi Himmelfahrt beginnt mit dem Hochamt an der Kapelle Klein Jerusalem, danach feiern die Schützen im Zelt den Vatertag – mit viel Gaudi am und im Festzelt.