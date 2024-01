Kapelle Klein-Jerusalem Neersen Klein-Jerusalem feiert 350 Jahre Vynhoven

Der Name Gerhard Vynhoven mag in Krefeld, Düsseldorf oder Köln nicht besonders bekannt sein. In Neersen aber ist das völlig anders. Der katholische Geistliche, geboren in Neersen, aktiv auch in Anrath und später Osterath, unternahm ab dem Jahr 1623 eine Reise nach Palästina. Von dort brachte er den Gedanken mit, den Menschen in der vom Dreißigjährigen Krieg verheerten Heimat als Zeichen der Hoffnung eine Kopie der Geburtsgrotte und des Heiligen Grabes in Jerusalem zu schenken. Er baute die Kapelle Klein-Jerusalem.