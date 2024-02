Karnevalsbilanz in Neersen Wahlefeldsaal war eine Hochburg der guten Laune im Karneval

Ein besonderer Erfolg sei auch die erstmals veranstaltete Mitsingparty am Samstagabend (10. Februar) gewesen. Unter dem Titel „Loss mer singe, danze und fiere – Kölsche Tön im Wahlefeldsaal“ lockte die Bruderschaft, und die Besucher kamen aus nah und fern und sorgten für das dritte „ausverkaufte Haus“. Für die Begleitung sorgte die Band „De Rollmöps“ und brachte beste Stimmung. DJ Florian Kemper sorgte im Anschluss für viel Partylaune, und so habe die Veranstaltung bis tief in die Nacht gedauert. Die Stimmung sei so gut gewesen, dass es noch am Abend viele Kartenanfragen für das kommende Jahr gegeben habe. Die Schützen planen in der Folge nicht nur eine Fortsetzung 2025, sondern bereits die Ausgabe 2026 konkret. Die Veranstaltung soll einen festen Platz im Kalender bekommen.